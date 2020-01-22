У Києві оголошено штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с
У Києві та області на четвер, 23 січня, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
Як повідомляється, в столиці очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:
Нагадаємо, для України 2019 рік понад 30 температурними рекордами став найтеплішим за всю історію спостережень.
Раніше повідомлялося, що у січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу.
Додамо, що за даними Центральної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима в Києві ще не настала.