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У Києві оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 21:59
У Києві оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Getty Images)

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

У Києві та області на четвер, 23 січня, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, в столиці очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, для України 2019 рік понад 30 температурними рекордами став найтеплішим за всю історію спостережень.

Раніше повідомлялося, що у січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу.

Додамо, що за даними Центральної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима в Києві ще не настала.

Метеорологічна зима в Києві ще не наступила Пориви вітру до 20 м/с: синоптики оголосили штормове попередження
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