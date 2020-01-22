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В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     22.01.2020 - 21:59
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Getty Images)

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

В Киеве и области на четверг, 23 января, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, в столице ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, для Украины 2019 год более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.

Добавим, что по данным Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическая зима в Киеве еще не наступила.

Метеорологическая зима в Киеве еще не наступила Порывы ветра до 20 м/с: синоптики объявили штормовое предупреждение
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