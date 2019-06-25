У ДСНС назвали причину забруднення повітря у Києві

Фото: річка Дніпро (РБК-Україна)

Покращення ситуації очікується в останні дні червня

Починаючи з понеділка, 24 червня, знову поступово зростає концентрація забруднюючих речовин у Києві, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС повідомили, що протягом 25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня.

"Починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO 2 та формальдегіду. Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що внаслідок погодних умов (відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, суха спекотна погода без опадів), які спостерігались у Києві з 10 по 20 червня, відбулось накопичення шкідливих домішок, що забруднюють приземний шар повітря.

Також РБК-Україна писало, що рівень забруднення повітря в Києві зростає через спеку.За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, 21 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг шести середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ.