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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 14:52
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні 27 червня будуть шквали 15-20 м/с

Погода в Україні завтра, 27 червня, погіршиться, очікуються грози та шквали вітру на півдні країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Зазначається, що за даними синоптиків, будуть дощі та грози. Гідрометцентр додає, що 27 червня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 27 червня погода буде спекотною, але місцями будуть грозові дощі. Зокрема, синоптик Наталія Діденко зазначила, що з Балтії до України йде циклон Otto, який принесе дощі та грози та інші метеорологічні явища.

До цього Діденко повідомляла, що з 25-26 червня спека в Україні почне спадати, а вже 27 червня в Україні очікується до +34 градусів і дощі на заході, півночі та в центральних областях. На півдні України завтра очікується від +30 до +34, на півночі - від +25 до +29, на сході - від +30 до +33, на заході - від +25 до +30 градусів, в центрі - від +30 до +33. У Києві завтра до +28, можливий дощ.

Синоптик попередила про різкі перепади температури Спека вище +30 утримується в Україні
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