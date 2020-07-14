У Києві оголосили штормове попередження. В найближчу годину і до кінця дня будуть пориви вітру 15-18 м/с.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні.

Також завтра в Сумській та Харківській областях пориви вітру 15-20 м/с, вночі значні дощі.

Зазначимо, сьогодні синоптики прогнозували дощі, град та штормовий вітер по всій країні. Зокрема, у центральних та південних областях.

Крім того, синоптики попередили про можливі паводки в гірських районах західних областей України.

Нагадаємо, у Рівненській області через сильні дощі сталися затоплення домогосподарств.

Зазначимо, днями синоптики попереджали про можливі паводки в західних областях через негоду.

Додамо, що в Україні нещодавно в результаті негоди без світла залишилися 23 населених пункти, постраждали три області - Київська, Луганська і Чернігівська.