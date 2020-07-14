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У центрі України оголосили штормове попередження

Вівторок 14 липня 2020 08:23
У центрі України оголосили штормове попередження
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях значні дощі

У чотирьох областях оголосили штормове попередження. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощі, град та штормовий вітер.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні грози у центральних областях, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с.

У Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, сьогодні прогнозували, що істотне зниження температури добереться до південного сходу, в тому числі і курортного узбережжя.

Зазначимо, за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів, найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді.

За прогнозом Укргідрометцентру, у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.

Водночас червень виявився спекотним і на початку місяця було встановлено декілька температурних рекордів.

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