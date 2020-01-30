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У Києві оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 10:32
У Києві оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються сильні пориви вітру та мокрий сніг

Погода в Києві в четвер, 30 січня, погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що в столиці очікується мокрий сніг та пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

"З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці", - йдеться в повідомленні.

Водіям радять дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливій погоді можуть призвести до ДТП.

Пішоходам рекомендують бути уважнішими на тротуарі, оскільки автомобіль може занести або водій може не загальмувати вчасно. Також радять бути обережними при перебіганні дороги, тому що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах оголошена значна сніголавинна небезпека. В Карпатському регіоні сьогодні снігопади та хуртовини.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на 30 січня через негоду в Україні знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях. Також в місті Лисичанськ через пориви вітру знеструмлено три насосні станції, в результаті чого без водопостачання залишилося 23 тис. абонентів.

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