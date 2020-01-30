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Через негоду в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 08:15
Через негоду в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У цей же день у місті Лисичанськ через пориви вітру знеструмлено три насосні станції

В ніч на 30 січня через негоду в Україні знеструмлено 397 населених пунктів у восьми областях. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Через сильний вітер та опади без світла лишились населені пункти у таких областях: Полтавська - 201 н.п., Чернігівська - 88 н.п., Сумська - 72 н.п., Кіровоградська - 10 н.п., Донецька - 10 н.п., Черкаська - 8 н.п., Дніпропетровська - 6 н.п. та Запорізька - 2 н.п.

У цей же день у Луганській області, місті Лисичанськ, через пориви вітру знеструмлено три насосні станції, внаслідок чого без водопостачання залишилось 23 тис. абонентів.

"До відновлювальних робіт залучено бригаду КП "Лисичанськ водоканал". Котельні працюють в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Нагадаємо, вчора у більшості областей йшов сильний сніг та була заметіль. Також було оголошено штормове попередження.

Втім, сьогодні синоптики прогнозують теж сніг та похолодання. Температура повітря вдень 0+2 і вночі так само. У Львівській області температура повітря впаде до -1.

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