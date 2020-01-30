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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     30.01.2020 - 10:32
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются сильные порывы ветра и мокрый снег

Погода в Киеве в четверг, 30 января, ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в столице ожидается мокрый снег и порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - говорится в сообщении.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятной погоду могут привести к ДТП.

Пешеходам рекомендуют быть внимательнее на тротуаре, поскольку автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить. Также советуют быть осторожными при перебегании дороги, потому что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах объявлена значительная снеголавинная опасность. В Карпатском регионе сегодня снегопады и метели.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 30 января из-за непогоды в Украине обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях. Также в городе Лисичанск из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения осталось 23 тыс. абонентов.

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