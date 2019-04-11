В Киеве объявили штормовое предупреждение

Сильный ветер сохранится до конца суток
Погода в Киеве ухудшится 11 апреля - в ближайшие три часа начнется сильный ветер, который сохранится до конца суток. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что порывы ветра будут достигать 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.
Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепления следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля.
РБК-Украина писало, что в Киеве в четверг ожидается дождь, периодически просветления. Температура воздуха ночью +6-9 градусов, днем +12-14 градусов.