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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество    11.04.2019 - 13:48
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Сильный ветер сохранится до конца суток

Погода в Киеве ухудшится 11 апреля - в ближайшие три часа начнется сильный ветер, который сохранится до конца суток. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепления следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля.

РБК-Украина писало, что в Киеве в четверг ожидается дождь, периодически просветления. Температура воздуха ночью +6-9 градусов, днем +12-14 градусов.

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