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Рубан пояснив, які обмеження необхідно посилити в Києві

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 09:47
Рубан пояснив, які обмеження необхідно посилити в Києві Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Місцева влада Києва вважає за необхідне посилити деякі карантинні обмеження у столиці з-за зростання захворюваності COVID-19. Зокрема, в Києві хочуть ввести додаткові обмеження на спортивні та масові заходи.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Деякі обмеження необхідно вводити. Це насамперед стосується спортивних заходів. Де група ризику - люди від 20 до 40 років, які будуть приймати участь у масових спортивних заходах. Це футбол, розважальні центри та інші скупчення людей на місцях", - пояснив Рубан.

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням посилити обмеження у "помаранчевої" зоні карантину. Зазначимо, зараз Київ знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину, яка є зоною ризику перед введенням локдауну.

Також він зазначив, що в нинішній ситуації проведення матчу Ліги Європи у Києві може стати другим Буковелем. У четвер, 18 березня, в Києві запланований матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЄ між донецьким "Шахтарем" і італійською "Ромою". За словами Кличка, його планують відвідати близько 35 тисяч осіб, які приїдуть у Київ з усієї України.

При цьому у Кабміні нагадали мерам міст про можливості самостійно посилювати карантин.

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