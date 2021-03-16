Через зростання рівня захворюваності у Києві шкільні канікули почнуться 18 березня, - Кличко

Через складну епідеміологічну ситуацію київська влада ухвалила рішення про достроковий початок весняних канікул школярів. Останнім днем навчання для учнів 5-11 класів стане четвер, 18 березня.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на терміновому брифінгу.

"Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше - з четверга, 18 березня. Садочки та початкова школа поки працюватимуть в звичному режимі", - повідомив Кличко.

Він наголосив, що ситуація в місті складна, адже в стаціонарах медзакладів столиці понад 3500 госпіталізованих пацієнтів, з них 71% людей в тяжкому стані. Мер міста закликав киян не бути легковажними - носити маски і дотримуватися обмежень.

"Простіше носити маску і дотримуватися обмежень, ніж потім лікуватися", - підсумував Кличко.