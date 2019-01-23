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У Києві громадський транспорт курсує із відхиленням від графіку

Новини » Транспорт    23.01.2019 - 10:59
У Києві громадський транспорт курсує із відхиленням від графіку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відхилення від графіку руху пов'язані із ускладненням погодних умов

У Києві сьогодні, 23 січня, у зв’язку із ускладненням погодних умов, на маршрутах громадського транспорту через сніг та ожеледицю введено оперативне положення - курсування з відхиленням від графіка руху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У КМДА просять водіїв у період погіршення погодних умов за можливості не користуватися особистими авто.

"Якщо ж уникнути поїздки неможливо, закликаємо киян бути обережними, пересуваючись містом", - зазначають у відомстві.

Також для належної роботи снігоприбиральної техніки у КМДА закликають водіїв не паркувати автомобілі обабіч вулиць та доріг і в заборонених для цього місцях.

Нагадаємо, у зв’язку із ускладненням погодних умов, в Києв із 17:00 до 21:00 планується тимчасово заборонити в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту.

Також РБК-Україна писало, що снігопад в Одеській області заблокував трасу на Київ. В цілому, по Україні проїзд дорогами державного значення забезпечено.

Станом на 09:00 23 січня через снігопад Київ практично зупинився у заторах.

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