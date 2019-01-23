У Київ тимчасово обмежили в’їзд вантажівок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні значний сніг та хуртовина

У зв’язку із ускладненням погодних умов, в Києв із 17:00 до 21:00 планується тимчасово заборонити в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

"Про введення такої заборони буде повідомлено додатково. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у зв'язку із погіршенням погодних умов у Вінницькій області тимчасово обмежено рух для великовагових транспортних засобів.

Також РБК-Україна писало, що снігопад в Одеській області заблокував трасу на Київ. В цілому, по Україні проїзд дорогами державного значення забезпечено.