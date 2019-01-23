ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Київ тимчасово обмежили в’їзд вантажівок

Новини » Транспорт    23.01.2019 - 10:49
У Київ тимчасово обмежили в’їзд вантажівок
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні значний сніг та хуртовина

У зв’язку із ускладненням погодних умов, в Києв із 17:00 до 21:00 планується тимчасово заборонити в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

"Про введення такої заборони буде повідомлено додатково. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у зв'язку із погіршенням погодних умов у Вінницькій області тимчасово обмежено рух для великовагових транспортних засобів.

Також РБК-Україна писало, що снігопад в Одеській області заблокував трасу на Київ. В цілому, по Україні проїзд дорогами державного значення забезпечено.

У Вінницькій обл. обмежено рух для вантажівок Ускладнення погодних умов: поліція та дорожні служби працюватимуть цілодобово
Новини України КиївКиївГідрометцентрограничение движениягрузовик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся