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У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Сверстюка

Новини » Суспільство    31.05.2019 - 17:15
У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Сверстюка
Ілюстративне фото (Автоцентр)

1 червня з 09:00 до 18:00 рух транспорту частково обмежать, а 2-го -рух транспорту буде закрито.

У Києві вносяться зміни в організацію руху транспорту на вулиці Сверстюка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на вулиці Сверстюка на ділянці від будинку № 25-а в будинку № 52-а вносяться зміни в організацію руху транспорту.

1-го червня з 09:00 до 18:00 рух транспорту частково обмежать, а 2-го - з 09:00 до 18:00 рух транспорту буде закрито.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 31 травня по 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Також з 31 травня до 5 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку станції метро "Почайна".

Крім того, 2 червня у зв'язку з проведенням кольорового забігу Kyiv color run 2019 передбачено заборону руху всіх видів транспорту на вулиці Велика Васильківська. Обмеження будуть діяти 2 червня з 06:00 до 09:00 та з 13:00 до 14:30.

У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Великій Васильківській У Києві обмежать рух на Північному мосту
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