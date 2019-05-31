У Києві обмежать рух транспорту на Південному мосту

Фото: Південний міст (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обмеження будуть діяти з 31 травня по 4 червня

У Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 31 травня до 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку до вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил переходять на літній режим роботи. З 1 червня і протягом всього літнього періоду контрольно-перевірочні та пропускні процедури на всіх КПВВ в районі проведення ООС будуть відбуватися з 6:00 до 20:00.

Крім того, з 1 червня в Україні вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту по більшості автомобільних доріг загального користування. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів буде запроваджено обмеження і заборону на пересування по дорогах загального користування державного значення вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.