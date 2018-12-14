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Синоптики попереджають про різке зниження температури у Києві

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 18:33
Синоптики попереджають про різке зниження температури у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві з 15 грудня очікується зниження температури

У Києві з 15 грудня 2018 року очікується різке зниження температури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, з 15 грудня у Києві очікується зниження температури до -11 градусів морозу, на дорогах ожеледиця.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці. Зокрема, водіям рекомендують
дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, не використовувати автотранспорт із літніми шинами. Крім того, пішоходам радять ходити не поспішаючи, бути уважними на тротуарах, обходити металеві кришки люків, оскільки, як правило, вони вкриті льодом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах Києва завтра, 15 грудня 2018 року, очікується ожеледиця.

Як писало РБК-Україна, в Карпатах станом на ранок 14 грудня 2018 року висота снігового покриву досягла майже 40 см. Найбільше снігу наразі зафіксовано на сніголавинному посту Драгобрат.

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