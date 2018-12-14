У Києві завтра буде змінено маршрути громадського транспорту, який слідує через центр

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, буде змінено маршрути тролейбусів № 6, 16, 18 та автобусів № 24, 114

У Києві завтра, 15 грудня 2018 року, буде змінено маршрути громадського транспорту, який слідує через центр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра буде внесено зміни у рух тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18 та автобусів № 24, 114.

"15 грудня у зв’язку із проведенням заходів на Софійській площі вносяться зміни у роботу тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18 та автобусів маршрутів № 24, 114", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з 06:00 до закінчення заходів рух буде організовано наступним чином:

тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобуси маршрутів №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в п'ятницю, 14 грудня, вносяться зміни в роботу громадського транспорту на лівому березі у зв’язку з проведенням масових заходів.

Як повідомляло РБК-Україна, завтра у Києві у Софійському соборі проходитиме Об'єднавчий собор.