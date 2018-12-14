У Києві завтра буде змінено маршрути громадського транспорту, який слідує через центр

Зокрема, буде змінено маршрути тролейбусів № 6, 16, 18 та автобусів № 24, 114
У Києві завтра, 15 грудня 2018 року, буде змінено маршрути громадського транспорту, який слідує через центр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.
Як зазначається, завтра буде внесено зміни у рух тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18 та автобусів № 24, 114.
"15 грудня у зв’язку із проведенням заходів на Софійській площі вносяться зміни у роботу тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18 та автобусів маршрутів № 24, 114", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з 06:00 до закінчення заходів рух буде організовано наступним чином:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в п'ятницю, 14 грудня, вносяться зміни в роботу громадського транспорту на лівому березі у зв’язку з проведенням масових заходів.
Як повідомляло РБК-Україна, завтра у Києві у Софійському соборі проходитиме Об'єднавчий собор.