У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, рух ускладнено на мосту Метро і мосту Патона

У Києві сьогодні ввечері, 12 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, на лівому березі Києва пробки утворилися на Бориспільському шосе, проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній, Харківському шосе, вул. Гната Хоткевича, а також в районі станцій метро "Чернігівська" і "Лівобережна".

Крім того, ускладнено рух на мосту Метро і мосту Патона.

Крім того, на правому березі затори спостерігаються на Набережному шосе, Володимирському узвозі, Хрещатику, Подолі, Повітрофлотському проспекті, вул. Новокостянтинівська, проспекті Степана Бандери, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вул. Олени Теліги, на проспекті Перемоги.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні, 12 грудня 2018 року, через снігопад громадський транспорт ходить не за графіком.

Крім того, через снігопад з 16:00 і до поліпшення погодних умов в'їзд вантажівок у Київ обмежений.