В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, движение осложнено на мосту Метро и мосту Патона

В Киеве сегодня вечером, 12 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, на левом берегу Киева пробки образовались на Бориспольском шоссе, проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, Харьковском шоссе, ул. Гната Хоткевича, а аткже в районе станций метро "Черниговская" и "Левобережная".

Кроме того, движение осложнено на мосту Метро и мосту Патона.

Кроме того, на правом берегу пробки наблюдаются на Набережном шоссе, Владимирском спуске, Крещатике, Подоле, Воздухофлотском проспекте, ул. Новоконстантиновская, проспекте Степана Бандеры, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, ул. Елены Телиги, на проспекте Победы.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 12 декабря 2018 года, из-за снегопада общественный транспорт ходит не по графику.

Кроме того, из-за снегопада с 16:00 и до улучшения погодных условий въезд грузовиков в Киев ограничен.