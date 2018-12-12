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В'їзд вантажівок у Київ обмежили через снігопад

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 15:39
В'їзд вантажівок у Київ обмежили через снігопад
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Обмеження починають діяти з 16:00

У Києві через снігопад заборонять в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту з 16:00 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору" у Facebook

Як зазначається, обмеження вводять для забезпечення руху легкових автомобілів по Києву. 

"У зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов (сильні опади у вигляді снігу) та з метою безперебійної роботи спецтехніки по забезпеченню руху автотранспорту в м.Києві, тимчасово буде заборонено в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту в м. Київ з 16-00 год.12 грудня 2018 року", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, у зв’язку з погіршенням погодних умов з 15:00 обмежується рух вантажних, великогабаритних та великовагових транспортних засобів на окремих ділянках дороги загального користування по Київській області.

В'їзд вантажівок у Київ обмежили через снігопад

Нагадаємо, раніше у КМДА попереджали, що можуть заборонити в'їзд вантажівок до Києва сьогодні, 12 грудня 2018 року, у разі посилення снігопаду.

За даними синоптиків, снігопад у Києві може продовжуватися до п’ятниці, а приріст снігового покриву може становити до 20 см. 

Раніше повідомлялося, що найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади та дощі.

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