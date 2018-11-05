У Києві утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Затори утворилися в центрі Києва та на мосту Метро

У Києві сьогодні ввечері, 5 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі Києва рух ускладнено на Подолі, Набережному шосе, на проспекті Перемоги, дорожні роботи ведуться на Великій Окружній дорозі. Затори утворилися на вул. Вадима Гетьмана, вул.Олени Теліги, проспекті Валерія Лобановського, на проспекті Тараса Шевченка, проспекті Лесі Українки, Хрещатику, проспекті Дружби Народів, Голосіївському проспекті, на проспекті Степана Бандери, на Лук'янівці.

Також на правому березі перекрито рух в районі станції метро "Героїв Дніпра", на вул. Академіка Туполєва і в районі Шулявського шляхопроводу.

На лівому березі Києва пробки спостерігаються в районі станції метро "Бориспільська", дорожні роботи ведуться при виїзді на Південний міст в районі станції метро "Славутич". Крім того, ДТП сталося при виїзді на міст Метро в районі "Гідропарку". Також ускладнений рух на Русанівці, Дніпровській набережній, а також на проспекті Юрія Гагаріна.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з четверга, 1 листопада, на 17 основних магістралях міста швидкість руху транспорту знову обмежено до 50 км/ч.

Відзначимо, також повідомлялося, що ціни на бензин і дизельне паливо в Києві продовжують знижуватися.