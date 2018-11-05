Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Бензин подешевшав на заправках шести компаній

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 5 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем продовжили знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,99 32,49 33,49 32,39 (-0,10) 16,79 WOG 33,49 34,49 35,49 33,49 16,98 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,99 16,59 (-0,06) БРСМ-Нафта 29,69 (-0,30) 30,69 (-0,30) 31,99 (-0,30) 31,29 16,49 Укрнафта 31,00 32,00 32,50 32,00 15,98 Shell 32,99 34,89 37,39 33,79 16,59 ОККО 33,49 34,49 35,49 33,49 16,99 SUN OIL 30,49 (-0,50) 31,99 32,49 31,99 16,69 Авиас 30,95 31,95 32,45 32,00 Glusco 32,25 (-0,20) 33,25 (-0,20) 34,25 (-0,20) 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 31,30 32,30 35,10 31,10 15,70 Mango 29,79 (-0,20) 30,99 32,39 30,99 (-0,50) 15,55 SOCAR 33,49 (-0,50) 34,49 (-0,50) 35,49 (-0,50) 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 (+0,51) Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,49 (-0,20) 31,99 (-0,20) 34,49 31,69 (-0,30) 16,09 (+0,40) 31,97 (-0,09) 33,03 (-0,07) 34,05 (-0,07) 32,57 (-0,01) 16,41 (+0,02)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва у зв'язку з реконструкцією електричних мереж до кінця липня 2019 року тимчасово обмежуватимуть рух транспорту.