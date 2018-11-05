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Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися

Новини » Енергетика    05.11.2018 - 14:17
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бензин подешевшав на заправках шести компаній

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 5 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем продовжили знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,99

32,49

33,49

32,39 (-0,10)

16,79

WOG

33,49

34,49

35,49

33,49

16,98

AMIC

31,99

33,19

34,19

32,99

16,59 (-0,06)

БРСМ-Нафта

29,69 (-0,30)

30,69 (-0,30)

31,99 (-0,30)

31,29

16,49

Укрнафта

31,00

32,00

32,50

32,00

15,98

Shell

32,99

34,89

37,39

33,79

16,59

ОККО

33,49

34,49

35,49

33,49

16,99

SUN OIL

30,49 (-0,50)

31,99

32,49

31,99

16,69

Авиас

30,95

31,95

32,45

32,00

  

Glusco

32,25 (-0,20)

33,25 (-0,20)

34,25 (-0,20)

32,25

16,49

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

31,30

32,30

35,10

31,10

15,70

Mango

29,79 (-0,20)

30,99

32,39

30,99 (-0,50)

15,55

SOCAR

33,49 (-0,50)

34,49 (-0,50)

35,49 (-0,50)

33,49

17,09

Маркет

30,99

31,99

31,31 (+0,51)

  

Luxwen

30,39

30,89

33,49

31,59

15,69

Chipo

31,49 (-0,20)

31,99 (-0,20)

34,49

31,69 (-0,30)

16,09 (+0,40)
 

31,97 (-0,09)

33,03 (-0,07)

34,05 (-0,07)

32,57 (-0,01)

16,41 (+0,02)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва у зв'язку з реконструкцією електричних мереж до кінця липня 2019 року тимчасово обмежуватимуть рух транспорту.

 

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