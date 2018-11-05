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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    05.11.2018 - 18:47
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки образовались в центре Киева и на мосту Метро

В Киеве сегодня вечером, 5 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу Киева движение осложнено на Подоле, Набережном шоссе, на проспекте Победы, дорожные работы ведутся на Большой Окружной дороге. Пробки образовались на ул. Вадима Гетьмана, ул.Елены Телиги, проспекте Валерия Лобановского, на проспекте Тараса Шевченко, проспекте Леси Украинки, Крещатике, проспекте Дружбы Народов, Голосеевском проспекте, на проспекте Степана Бандеры, на Лукьяновке.

Также на правом берегу перекрыто движение в районе станции метро "Героев Днепра", на ул. Академика Туполева и в районе Шулявского путепровода.

На левом берегу Киева пробки наблюдаются в районе станции метро "Бориспольская", дорожные работы ведутся при выезде на Южный мост в районе станции метро "Славутич". Кроме того, ДТП произошло при выезде на мост Метро в районе "Гидропарка". Также осложнено движение на Русановке, Днепровской набережной, а также на проспекте Юрия Гагарина.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с четверга, 1 ноября, на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта снова ограничена до 50 км/ч.

Отметим, также сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо в Киеве продолжают снижаться.

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