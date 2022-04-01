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ЗСУ проводять успішні контратаки на північний схід від Києва, - британська розвідка

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Україна, П'ятниця 01 квітня 2022 08:32
ЗСУ проводять успішні контратаки на північний схід від Києва, - британська розвідка Фото: ЗСУ наступають на північний схід від Києва (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України продовжує проводити успішні, але обмежені контратаки. Атаки зосереджені на схід і північний схід від Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, українські сили відбили села Слобода і Лукашівка на південь від Чернігова, які розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом і Києвом.

"І Чернігів, і Київ продовжують піддаватися повітряним і ракетним ударам, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах", - додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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