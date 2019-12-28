У Києві на Новий рік обмежать рух транспорту і продовжать роботу метро: графік

У новорічну ніч В Києві продовжать роботу громадського транспорту, обмеживши рух у центрі міста. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, 31 грудня та 1 січня заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та частини вулиці Володимирській. Однак при цьому Хрещатик буде відкритий для руху транспорту у вихідні та святкові дні.

У новорічну ніч столичний метрополітен буде працювати на три години довше. Крім цього, організовують перевезення людей маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх потягів метрополітену.

Крім того, в ніч з 31 грудня на 1 січня фунікулер буде працювати цілодобово, а на час святкувань ряд маршрутів громадського транспорту буде змінено.

Як повідомляється, до 05:00 1 січня в режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 31 грудня з 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня з 13:30 до 20:00 і 7 січня з 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано із змінами:

тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";

тролейбуси № 16 - від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 - від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу

Також 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності в залежності від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцію метро "Золоті ворота" на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

Відзначимо, наприкінці грудня 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть чотири дні поспіль - з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.