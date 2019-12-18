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У Києві на Новий рік продовжать роботу метро і наземного транспорту

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 15:14
У Києві на Новий рік продовжать роботу метро і наземного транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також будуть організовані перевезення пасажирів маршрутами, які проходять біля станцій метро

У новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, роботу метро та громадського транспорту продовжать на 3 години. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Крім цього, організовують перевезення людей маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх потягів метрополітену.

Також зазначається, що 19 грудня, 24 грудня, 31 грудня, 1 січня та 7 січня можуть тимчасово закрити станцію метро "Золоті ворота" на час святкувань на Софіївській площі.

У КМДА додали, що в ніч з 31 грудня на 1 січня фунікулер буде працювати цілодобово, а на час святкувань ряд маршрутів громадського транспорту буде змінено.

Нагадаємо, у центрі Києва закриють рух автотранспорту через новорічний парад. Обмеження діятимуть 21 грудня з 13:30 до 16:00.

Також РБК-Україна писало, що з початку грудня у Києві відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Раніше в Києві відкрили рух по вулиці Грушевського після акцій протесту.

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