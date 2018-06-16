Вибух у Києві: затриманому повідомили про підозру за двома статтями

Власнику автомобіля, в якому вибухнула граната, загрожує до 7 років позбавлення волі

Затриманому власнику автомобіля, в якому на цьому тижні в Києві вибухнула граната, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"В даний час чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу і за погодженням з процесуальним керівником йому оголосили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - повідомив Крищенко.

За його словами, слідчі підготували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Найближчим часом суд розгляне його.

"Крім того, у кримінальній справі призначено ряд криміналістичних експертиз, за результатами яких і після детального допиту потерпілих дітей можлива перекваліфікація на більш тяжкий злочин", - зазначив Крищенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція не виключає версію теракту в інциденті з вибухом у Києві. Зазначимо, інцидент стався в четвер, коли діти проникли в салон припаркованого авто. В результаті вибуху постраждали чотири дитини.