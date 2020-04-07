У Києві на кілька днів обмежать рух по Хрещатику

Відсьогодні через ремонтні роботи рух Хрещатиком у Києві буде частково обмежено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київавтодор" у Facebook.

Повідомляється, що обмеження руху буде тривати до 9 квітня і 11 квітня.

"На вулиці Хрещатик триває поточний ремонт. Покриття оновлюємо великими ділянками. Працюємо по всій довжині вулиці: від Європейської до Бессарабської площ", - розповіли у "Київавтодорі".

У КП також зазначили, що задля більшої пропускної здатності ремонтні роботи будуть виконуватися поступово.

"Під час ремонту рух буде частково обмежено. Перепрошуємо за незручності", - резюмували у підприємстві.

Нагадаємо, у столиці частково обмежили рух на мосту Патона через масштабну реконструкцію. Обмеження будуть діяти до 10 квітня.

Також на проспекті Степана Бандери частково обмежили рух у зв'язку з капітальним ремонтом. Обмеження діятимуть до 1 травня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що підземну пожежу в районі Майдану Незалежності, викликану загорянням телекомунікаційних кабелів, вдалося ліквідувати.