Названо найнебезпечніші напрямки в Київській області, - Київська ОДА

За офіційною інформацією, найбільш небезпечним напрямком у Київській області є Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також територія біля димера у Вишгородському районі.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook Київської обласної державної адміністрації.

Станом на 10: 00 28 лютого ситуація в багатьох районах Київської області залишається напруженою. Так, з Бородінської територіальної громади надходить інформація про колони ворожої важкої техніки.

За весь час боїв до лікарень області надійшло 222 поранених цивільних та військових. Всі лікарні працюють і готові приймати поранених. За останню добу російська армія кілька разів намагалася захопити місцевий аеропорт у Василькові. В результаті ракетного удару в селі Крячки сталася велика пожежа на нафтобазі. У всіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Розпорядженням голови Київської обласної Військової адміністрації створено Гуманітарний штаб. Зараз формуються потреби громад, виробляються рішення з надання допомоги. Всупереч веденню бойових дій, соціальний захист не припиняє свою роботу. Здійснюється нарахування та призначення одержувачам державних соціальних виплат.