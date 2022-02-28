Щоб не сплутати із ДРГ. У Києві заборонили їздити смугою громадського транспорту

Ситуація у Києві 28 лютого залишається напруженою, водіям заборонили їздити смугою громадського транспорту. Легкові авто на ній вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"До уваги водіїв! Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено! Автомобілі, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що користуватися смугою громадського транспорту можуть авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги.

"Місто живе в умовах воєнного стану. Зберігайте спокій і не наражайте себе на небезпеку", - додали в КМДА.