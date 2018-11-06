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На залізничних коліях в Енергодарі перекинувся автомобіль, є загиблий і поранені

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 12:46
Фото: ДТП на коліях в Енергодарі (zp.dsns)
Фото: ДТП на коліях в Енергодарі (zp.dsns)

Автомобіль BMW перекинувся біля залізничного переїзду, водія і пасажирів викнуло назовні

Четверо людей дістали поранення та одна людина загинула внаслідок аврії автобіля BMW, який перекинувся на залізничні колії поблизу міста Енергодар Запорізької області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укразалізницю".

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), аварія сталась у понеділок, 5 листопада  за 40 метрів від регульованого залізничного переїзду. Рух поїздів на перегоні довелося закрити на три години.

"Як з’ясувалося, під час руху позашляховик BMW перекинувся поблизу залізничного переїзду, а пасажирів і водія викинуло назовні. Внаслідок ДТП загинула 1 людина, ще троє чоловіків та жінка травмовані", - повідомили в ДСНС Запорізької області.

Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце аварії, констатували смерть одного з пасажирів. Четверо потерпілих доправлено машиною швидкої допомоги до лікарні.

Правоохоронці встановлюють персональні дані загиблого та травмованих. За фактом аварії ведеться розслідування.

 

Фото: ДТП на коліях в Енергодарі (zp.dsns)

Нагадаємо, 24 жовтня у Луцьку поїзд сполученням Ковель-Київ насмерть збив чоловіка. Чоловік загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

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