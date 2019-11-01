У Києві почався суд над Дубневичем

Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід народному депутату Ярославу Дубневичу. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягають на застосуванні щодо нардепа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 мільйонів гривень застави.

Зазначимо, Дубневича підозрюють в заволодінні держкоштами у розмірі 93 млн гривень.

Вчора Верховна рада одобрила подання генпрокурора Руслана Рябошапки на нардепа Дубневича. Після цього, нардепу вручили підозру у залі парламенту.

Рябошапка повідомив про підозру Дубневичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Раніше повідомлялось, що нардепу вручать підозру у справі про виведення з активів "Укрзалізниці" 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надавав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність "Укрзалізниці".

ГПУ готувала народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах