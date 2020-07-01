У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові порушення ПДР

Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

Протягом липня планується запуск і притягнення до відповідальності водіїв, які їздять по смузі громадського транспорту

У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові порушення правил дорожнього руху. Серед них, проїзд по смузі громадського транспорту.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він також зазначив, що протягом липня планується запуск і притягнення до відповідальності водіїв, які їздять по смузі громадського транспорту.

"До кінця року плануємо запустити фіксацію порушення правил зупинки і стоянки. Також буде запущена фіксація проїзду на заборонний знак світлофора, виїзду на зустрічну смугу, проїзду по тротуарах і пішохідних доріжках, а також порушення правил руху через залізничний переїзд", - повідомив Геращенко.

За його словами, в цьому році відомство планує закупити ще 300 відеокамер для використання на державних дорогах.

"У містах ми рекомендуємо ставити коштом місцевих бюджетів. Протягом двох років ми плануємо, щоб було близько 2 тисяч камер на дорогах України", - додав він.

Нагадаємо, МВС планує у вересні запропонувати Верховній раді прийняти законопроект, який збільшить штрафи за перевищення швидкості.

Крім того, в Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних дорогах.

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Автор: РБК-Україна