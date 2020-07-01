ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові порушення ПДР

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 14:30
У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові порушення ПДР
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

Протягом липня планується запуск і притягнення до відповідальності водіїв, які їздять по смузі громадського транспорту

У Києві в тестовому режимі почали фіксувати нові порушення правил дорожнього руху. Серед них, проїзд по смузі громадського транспорту.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він також зазначив, що протягом липня планується запуск і притягнення до відповідальності водіїв, які їздять по смузі громадського транспорту.

"До кінця року плануємо запустити фіксацію порушення правил зупинки і стоянки. Також буде запущена фіксація проїзду на заборонний знак світлофора, виїзду на зустрічну смугу, проїзду по тротуарах і пішохідних доріжках, а також порушення правил руху через залізничний переїзд", - повідомив Геращенко.

За його словами, в цьому році відомство планує закупити ще 300 відеокамер для використання на державних дорогах.

"У містах ми рекомендуємо ставити коштом місцевих бюджетів. Протягом двох років ми плануємо, щоб було близько 2 тисяч камер на дорогах України", - додав він.

Нагадаємо, МВС планує у вересні запропонувати Верховній раді прийняти законопроект, який збільшить штрафи за перевищення швидкості.

Крім того, в Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних дорогах.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниАнтон Геращенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся