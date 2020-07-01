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В Киеве в тестовом режиме начали фиксировать новые нарушения ПДД

Новости » Общество     01.07.2020 - 14:30
В Киеве в тестовом режиме начали фиксировать новые нарушения ПДД
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

В течение июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые ездят по полосе общественного транспорта

В Киеве в тестовом режиме начали фиксировать новые нарушения правил дорожного движения. Среди них, проезд по полосе общественного транспорта.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он также отметил, что в течение июля планируется запуск и привлечение к ответственности водителей, которые ездят по полосе общественного транспорта.

"До конца года планируем запустить фиксацию нарушения правил остановки и стоянки. Также будет запущена фиксация проезда на запрещающий знак светофора, выезда на встречную полосу, проезда по пешеходным тротуарам и дорожкам, а также нарушение правил движения через ж/д переезд", - сообщил Геращенко.

По его словам, в этом году ведомство планирует закупить еще 300 видеокамер для использования на государственных дорогах.

"В городах мы рекомендуем ставить за счет местных бюджетов. В течение двух лет планируем, чтобы было около 2 тысяч камер на дорогах Украины", - добавил он.

Напомним, МВД планирует в сентябре предложить Верховной раде принять, законопроект, который увеличит штрафы за превышение скорости.

Кроме того, в Украине предлагают разрешить превышение скорости на международных дорогах.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАнтон Геращенко
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