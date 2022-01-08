ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єрмак анонсував візит нормандських радників до України

Новость на русском →
Київ, Субота 08 січня 2022 11:47
Єрмак анонсував візит нормандських радників до України Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Наступного тижня до України приїдуть політичні радники лідерів Німеччини і Франції - Йенс Пльотнер і Еммануель Бонн. Вони беруть участь у зустрічах в нормандському форматі щодо Донбасу на рівні радників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, цього тижня він вже розмовляв з нормандськими радниками напередодні їхнього візиту до Москви. Після чого він обговорював ситуацію навколо українських кордонів і аспекти безпеки з помічником держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід.

"А наступного тижня мої колеги з Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату, приїдуть до Києва", - додав Єрмак.

Нагадаємо, цього тижня в Москві пройшла зустріч нормандських радників, але без участі української сторони.

За її підсумками російський парламентер Дмитро Козак заявив, що створення паралельних форматів щодо Донбасу всередині нормандського не обговорюється.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Нормандський формат
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані