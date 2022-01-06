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Переговори нормандських радників Росії, Німеччини та Франції завершилися

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Четвер 06 січня 2022 18:03
Переговори нормандських радників Росії, Німеччини та Франції завершилися Фото: Дмитро Козак, радник від Росії в нормандському форматі (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Радник президента Росії Дмитро Козак завершив переговори з політичними радниками президентів Німеччини та Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном. Українська сторона участі в нормандських переговорах не брала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

Переговори політичних радників учасників нормандського формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі тривали понад 4 години.

Як розповів журналістам Козак, на зустрічі обговорювали низку практичних кроків для реалізації мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на сході України.

Нагадаємо, перед зустріччю з Козаком радники лідерів Німеччини та Франції провели переговори з Андрієм Єрмаком, главою Офісу президента України та політичним радником від України.

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Володимир Козак Нормандський формат Германия Франція Російська Федерація Донбас
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