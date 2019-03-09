У Києві почалася акція з вимогою заарештувати Гладковських

Активісти вимагають заарештувати Олега Гладковського та його сина

Больше тысячи националистов на Майдане Независимости в Киеве требуют ареста бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и его сына. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

В начале акции активисты вывесили на ТРЦ "Глобус" баннеры "Свинарчуков Порошенко - за решетку" и "Убийцы Гандзюк должны сесть".

Участники акции обвиняют Гладковских в разворовывании средств государственного концерна "Укроборонпром".

Ранее журналисты программы "Наші гроші" выпустили серию расследований о причастности первого замсекретаря СНБО, его сына и руководителей профильных предприятий к махинациям с бюджетными деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.

По результатам коррупционного скандала президент Петр Порошенко уволил своего давнего бизнес-партнера Олега Гладковского из должности первого заместителя секретаря СНБО.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках дела, открытого по мотивам расследования "Наших грошей" провело 20 обысков.

Кроме того, НАБУ допросит журналистов, которые готовили материалы о бывшем первом заместителе секретаря СНБО Олеге Гладковском.