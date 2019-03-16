У Києві розпочалася акція проти корупції в оборонній сфері

На акції "Нацкорпуса" вимагають покарання для фігурантів схем в "Укроборонпромі"

В центре Киева началась акция "Нацкорпуса" с требованием привлечь к ответственности причастных к коррупции в оборонной сфере. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

На акции присутствуют более тысячи человек, причем без символики националистических организаций. Участники митинга пришли с флагами Украины и баннерами с требованием наказать фигурантов схем в оборонном секторе.

Фото: акция "Нацкорпуса" в Киеве (РБК-Украина)

Отметим, по данным столичной полиции, к охране порядка привлекли около 3 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 16 марта перекрыли улицы вокруг Администрации президента, на закрытую территорию могут попасть только жильцы близлежащих домов.

Накануне также стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) проверит возможную причастность директора НАБУ Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме". Кроме того, ГБР расследует информацию о взятках, которые могли получить силовики за закрытие дел против компаний, которые участвовали в этих схемах.