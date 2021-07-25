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У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною, є потерпілий

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Київ, Неділя 25 липня 2021 00:30
У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною, є потерпілий Фото: у Києві сталася стрілянина біля метро Палац спорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Києві біля станції метро "Палац спорту" сталася бійка зі стріляниною. Є потерпілий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Видання повідомляє, що біля станції метро сталася бійка, також було чутно 6 пострілів.

Як видно з опублікованого відео, поранений чоловік лежав на землі нерухомо. Його забрала "швидка".

Поліція поки не повідомляє про подію.

Раніше в Миколаєві в ніч проти 22 червня стався конфлікт зі стріляниною. Унаслідок двоє людей отримали поранення.

19 червня в Харкові стався конфлікт через паркувальне місце, який переріс у стрілянину.

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