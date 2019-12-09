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Під Києвом водій збив дитину і намагався втекти з місця аварії

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 22:06
Під Києвом водій збив дитину і намагався втекти з місця аварії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій був з ознаками алкогольного сп'яніння

У понеділок ввечері, 9 грудня, в селі Нові Петрівці під Києвом водій збив 11-річну дитину і намагався втекти з місця аварії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

У результаті поліцейським вдалося затримати 38-річного нетверезого водія.

"Правоохоронці прибули на місце події, неподалік вони помітили автобус з ознаками ДТП. Водій повідомив, що його автомобіль в'їхав на швидкості легковик Renault і зник у невідомому напрямку. При обстеженні території на одній з вулиць міста, поліцейські виявили розшукуваний автомобіль з пошкодженням передньої частини і лобового скла. Втім, вимогу зупинитися водій проігнорував. Зусиллями правоохоронців авто вимушено зупинили", - йдеться в повідомленні.

Зараз тривають слідчі дії, силовики з'ясовують всі обставини для дачі правової кваліфікації. Потерпілому хлопчикові медики надали допомогу, зараз його життю нічого не загрожує.

Фото з місця ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, вранці 9 грудня у Бориспільському районі сталося ДТП. Автомобіль "Деу" скоїв наїзд на двох дітей, які переходили дорогу. Після цього автомобіль скоїв зіткнення з бетонною опорою на узбіччі дороги. Дітей доставили в реанімацію.

Також РБК-Україна писало, що на вихідних у столиці сталася аварія між двома легковиками, в результаті якої загинула 22-річна дівчина, а водій отримав травми. Він був у стані алкогольного сп'яніння.

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