На мосту Патона в Києві з 10 лютого обмежать рух

Фото: міст Патона (РБК-Україна)

Міст Патона в Києві закривають для вантажівок

У Києві з 10 лютого на мосту Патона обмежать рух по кількох смугах, а для вантажівок міст взагалі закриють. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що з 10 лютого на мосту починається обстеження конструкцій для оцінки рівня деградації і дефектів. На час обстеження і надалі для зниження тиску на міст забороняється рух по крайніх правих смугах. Таким чином, для руху будуть відкриті три смуги в напрямку правого берега і дві смуги в напрямку лівого берега.

Крім того, забороняється рух для вантажного транспорту. А тролейбуси надвеликої місткості довжиною 18 метрів на маршрутах №50 та № 43 будуть замінені на склади довжиною до 11 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що планується будівництво трьох нових розв'язок на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп. Розв'язки будуть будувати коштом позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР. Очікується, що розв'язки забезпечать розвантаження транспортних вузлів та покращать безпеку в місцях концентрації транспорту на підходах до Києва.