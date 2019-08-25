У Києві можуть обмежити роботу однієї станції метро

У неділю, 25 серпня, у зв'язку зі святковим концертом можливе обмеження в роботі станції метро "Арсенальна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні на станції метро "Арсенальна" можуть ввести обмеження вхід пасажирів у зв'язку зі святковим концертом на Співочому полі.

"Сьогодні, 25 серпня 2019 року у зв’язку з проведенням святкового концерту на Співочому полі Печерського ландшафтного парку можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції "Арсенальна", - йдеться в оголошенні метрополітену.

Нагадаємо, що вчора, 24 серпня, у зв'язку з проведення заходів до Дня незалежності України була закрита на вхід та вихід станція метро "Майдан Незалежності". Станція метро "Хрещатик" працювала у звичному режимі.

Також РБК-Україна писало, що десять станцій метро Києва відмовилися від продажу і поповнення картки метро через впровадження електронного квитка. Зокрема, про відмову від картки метро повідомили на станціях "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Арсенальна" та "Театральна".

Додамо, що на початку серпня на червоній гілці столичного метро стався збій. З технічних причин станцію метро "Хрещатик" було зачинено на вхід та вихід для пасажирів. Також були зачинені станції "Університет" та "Театральна".