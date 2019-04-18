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Поліція посилить охорону "Суспільного" у день дебатів

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 16:09
Поліція посилить охорону "Суспільного" у день дебатів
Фото: будівля "Суспільного" (twitter.com thevillageua)

МВС готове здійснювати охорону будівлі мовника

Приміщення ПАТ "НСТУ" ("Суспільне") у день проведення дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка, як і НСК "Олімпійський", охоронятимуть правоохоронці. Про це на брифінгу сказав радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, МВС готове здійснювати цю охорону.

"Національна поліція, окрім того, що буде здійснювати охорону громадського порядку на стадіоні НСК "Олімпійський", звичайно, буде здійснювати охорону Національної суспільної телекомпанії України, де мають відбутися офіційні дебати. МВС готове, щоб здійснити цю охорону", - сказав він.

Нагадаємо, завтра, 19 квітня, з 10:00 до 22:00 через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" на прилеглих вулицях буде діяти обмеження руху транспорту.

Як писало РБК-Україна раніше, в ході проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня прихильників кандидатів у президенти розмістять у різних секторах.

Додамо також, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч чоловік. За його словами, охорону дебатів на стадіоні забезпечуватимуть до 10 тисяч правоохоронців.

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