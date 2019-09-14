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На Гідропарку в Києві горить пляжний комплекс

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 18:19
На Гідропарку в Києві горить пляжний комплекс
Фото: пожежа на Гідропарку (dsns.gov.ua)

Попередньо, постраждалих у результаті пожежі немає

У Києві на Гідропарку на острові Долобецький сталося загоряння пляжного комплексу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Фото: пожежа на Гідропарку в пляжному комплексі

Попередньо, постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.

"14 вересня о 17:08 на острові Долобецький Дніпровського району Києва в одноповерховій будівлі клубу виникла пожежа на площі близько 500 м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 51 чол. особового складу та 9 одиниці техніки", - інформують у ДСНС.

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Опубліковано Информатор Киев Субота, 14 вересня 2019 р.

Крім того, видання "Інформатор" зазначає, що пожежі присвоїли підвищений ранг складності. Чорний дим видно з різних районів міста.

Фото: пожежа на Гідропарку (kiev.informator.ua)

Зазначено, що пожежа почалася близько 17:00. Так, горить весь комплекс: сам клуб, пляж. Крім того, вогонь перекинувся на дерева через вітер. На місці чергує також поліція і швидка. Рятувальники зараз намагаються локалізувати загоряння.

Підкреслюється, що пожежу гасять навіть з води.

Нагадаємо, в Києві в ніч з 13 на 14 вересня у Подільському районі сталася пожежа в одному з ресторанів. За даними ЗМІ, пожежа виникла в ресторані "Хуторок".

Так, загоряння виникло на кухні, вогонь поширився в інші приміщення, однак пожежникам вдалося зупинити подальше поширення пожежі. О 05:00 пожежа була ліквідована на площі 70 кв. м.

Як писало РБК-Україна раніше, в Києві на вул. Сирецькій, 37-А рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в складському приміщенні. Вогонь спалахнув в одноповерховому складському приміщенні, де зберігалися будівельні матеріали.

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