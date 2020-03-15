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СБУ вилучила партію наркотиків на 2,5 млн грн

Новини » Надзвичайні події     15.03.2020 - 04:56
СБУ вилучила партію наркотиків на 2,5 млн грн
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Правоохоронці затримали шістьох учасників угруповання, яке займалося контрабандою наркотиків

Служба безпеки України викрила у Києві транснаціональне угруповання, яке займалося контрабандою оптових партій наркотичних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що вартість виявленого у зловмисників товару на “чорному ринку” становить майже 2,5 млн грн.

За даними СБУ, учасники угруповання налагодили незаконне переправлення в Україну кокаїну, психотропу МДМА (“екстазі”) і канабісу з деяких країн Латинської Америки та Європи. Одержаний товар вони реалізовували на території Києва та Київської області, а також через наркокур’єрів переміщували до однієї з країн Близького Сходу.

Крім того, зловмисники організували у Києві підпільний колцентр. З його допомогою ділки займались незаконним одержанням грошей через проведення валютно-фінансових махінацій з реквізитами банківських карток жителів країн ЄС та Африки.

Під час 14 обшуків у квартирах, офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів співробітники СБУ вилучили велику кількість наркотичних засобів та психотропних речовин. Загалом правоохоронці затримали шістьох учасників угруповання.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла контрабанді в Україну транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки.

Також повідомлялося, що правоохоронці Києва викрили найбільшу в Україні інтернет-мережу торгівлі наркотиками.

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