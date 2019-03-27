ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві до кінця доби очікується сильний вітер

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 15:30
У Києві до кінця доби очікується сильний вітер
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с

Погода у Києві до кінця доби значно ускладниться, очікується посилення вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДСНС України у місті Києва у Facebook

За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 27 березня пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

У Києві до кінця доби очікується сильний вітер

РБК-Україна писало, що станом на 27 березня 15:14 у Києві розпочався сильний снігопад.

Раніше в Українському гідрометцентрі повідомляли, що у столиці буде хмарно. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура +2-5 градусів.

Зазначимо, що уночі 28 березня також очікується невеликий мокрий сніг.

РБК-Україна писало, що 27 березня в Україні очікується сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання. Лише на сході та на південному сході України буде тепліше, +5+11 градусів і дощ.  Сьогодні похолодає, місцями випаде мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильним вітром.

За даними синоптиків, погода в Україні покращиться на вихідних, 31 березня очікується потепління до +18 градусів. Водночас завтра, холодне повітря домінуватиме.

У Києві внаслідок обвалу плити в гаражі загинула жінка Погода на сьогодні: до України повернуться сніг і заморозки
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України КиївснегКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся