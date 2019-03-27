У Києві до кінця доби очікується сильний вітер

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Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с

Погода у Києві до кінця доби значно ускладниться, очікується посилення вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДСНС України у місті Києва у Facebook.

За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 27 березня пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

РБК-Україна писало, що станом на 27 березня 15:14 у Києві розпочався сильний снігопад.

Раніше в Українському гідрометцентрі повідомляли, що у столиці буде хмарно. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура +2-5 градусів.

Зазначимо, що уночі 28 березня також очікується невеликий мокрий сніг.

РБК-Україна писало, що 27 березня в Україні очікується сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання. Лише на сході та на південному сході України буде тепліше, +5+11 градусів і дощ. Сьогодні похолодає, місцями випаде мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильним вітром.

За даними синоптиків, погода в Україні покращиться на вихідних, 31 березня очікується потепління до +18 градусів. Водночас завтра, холодне повітря домінуватиме.