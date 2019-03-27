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Сьогодні у Києві очікується мокрий сніг

Новини » Суспільство    27.03.2019 - 09:16
Сьогодні у Києві очікується мокрий сніг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом дня буде хмарно

Удень 27 березня у погода у Києві ускладниться, очікується мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА)

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у столиці буде хмарно. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура +2-5 градусів.

Раніше повідомлялося, що уночі 28 березня також очікується невеликий мокрий сніг.

28-29 березня у столиці мінлива хмарність, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -1-3 градуси; вдень 28 березня +6-8 градуси, 29 березня близько +10 градусів.

РБК-Україна писало, що 27 березня в Україні очікується сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання. Лише на сході та на південному сході України буде тепліше, +5+11 градусів і дощ.  Сьогодні похолодає, місцями випаде мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильним вітром. 

Погіршення погоди спостерігатиметься фактично один день. З четверга погода почне вирівнюватися і в кінці березня в Україні буде тепло та сонячно. 

Водночас, погода в день виборів президента України 31 березня 2019 року очікується прохолодна. Наприкінці березня - на початку квітня очікуються заморозки. Але похолодання буде короткостроковим.

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