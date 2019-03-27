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У Києві внаслідок обвалу плити в гаражі загинула жінка

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 15:04
У Києві внаслідок обвалу плити в гаражі загинула жінка
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Ще одна постраждала перебуває у лікарні

У Києві унаслідок обвалу плити у гаражі на Оболоні загинула жінка, ще одна потрапила до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва

Повідомляється, що нещасний випадок стався близько 11:00. На двох потерпілих, які після ремонтних робіт мали прибирати у гаражному боксі, впала стеля. 

Одна з потерпілих по дорозі в лікарню померла від отриманих тілесних ушкоджень, інша - з травмою голови та переломом гомілки госпіталізована до медичного закладу.

На місці події правоохоронці встановили, що обидві жінки повинні були прибрати приміщення гаражного боксу після виконання будівельних робіт. Коли вони зайшли всередину, на них впала плита перекриття. 

Зазначається, що на цей час правоохоронці встановлюють власника гаража з метою встановлення всіх обставин.

 

На Новоконстантиновской на двух женщин упали строительные плиты

Опубліковано Информатор Киев Середа, 27 березня 2019 р.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського УП ГУНП у м. Києві. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8-ми років. 

За даними ЗМІ, гараж розташований на території, яка належить ПАТ "Укрзалізниця". Натомість в "Укрзалізниці" спростовують таку інформацію, а також наголошують, що потерпілі не є працівниками "Укрзалізниці".

У Києві внаслідок обвалу плити в гаражі загинула жінка

РБК-Україна писало, що в Сокальському районі Львівської області 24 березня трапилась аварія на шахті, що привела до загибелі одного з робочих

Раніше повідомлялося, що у польському місті Краков на ремонтних роботах мурів королівського замку Вовель внаслідок зсуву ґрунту та обвалу стіни загинув 45-річний український робочий.

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