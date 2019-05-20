У центрі Києва на вихідних обмежать рух транспорту

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Обмеження будуть діяти з 18:00 25 травня до 20:00 26 травня

У Києві на вихідних,2 5-26 травня обмежать рух транспорту у центрі міста через проведення благодійного заходу "Пробіг під каштанами". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Таким чином, з 08:00 до 15:00 у Києві перекриють рух транспорту поруч з центральними вулицями по маршруту пробігу: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - розворот на вулиці Діловий - вулиця Велика Васильківська - площа Льва Толстого - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

Крім того, передбачено заборону руху усіх видів транспорту під час монтажу і демонтажу сценічних конструкцій на вулиці Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні до вулиці Богдана Хмельницького) з 18:00 25 травня до 20:00 26 травня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 15 травня починаються підготовчі роботи по ремонту дорожнього покриття на вулиці Світлій на ділянці від вулиці Автопарковой до вулиці Євгенія Харченко. Під час виконання робіт буде частково обмежено рух транспорту.

Крім того, з 1 червня 2019 року в Україні вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту по більшості автомобільних доріг загального користування.